Vie scolaire et surdité : De l’école à la réussite professionnelle, témoignage

“Inapte à la vie scolaire” : Un roman autobiographique qui aborde les difficultés de la vie scolaire avec une surdité

À travers ce roman autobiographique destiné à tous les publics, Lucie Wetzel raconte son parcours depuis la découverte de sa surdité jusqu’à sa réussite professionnelle bien qu’elle ait été, très tôt, déclarée « Inapte à la vie scolaire ».

Sensibiliser et lutter contre les préjugés liés aux sourds

Outre le récit que Lucie Wetzel nous livre sur sa vie personnelle et les expériences qu’elle a vécues, on trouve également dans cet ouvrage un éclairage sur les différents types de surdité, un chapitre dédié aux « malentendus » et aux préjugés sur les sourds, ainsi que de nombreuses informations de tous bords en lien avec la surdité : l’anatomie de l’oreille, le métier d’intermédiateur sourd, l’implant cochléaire…

La découverte de la surdité souvent liée à l’errance diagnostique

« C’est vers l’âge d’un an que mes parents ont constaté que je ne réagissais à aucun bruit hormis les vibrations telles que des portes qui claquent, et je fixais toujours mon attention sur les lèvres qui bougeaient afin de comprendre les mots. Ils ont décidé de m’emmener chez un médecin qui ne sera que le premier d’une longue liste de quinze praticiens pour obtenir un diagnostic pourtant évident. Le premier décréta que j’étais atteinte d’un handicap mental, d’autres « d’autisme » sans pour autant vérifier en profondeur ce que j’avais réellement.

Ma mère se souvient d’un pédiatre renommé qui se contentait de faire bouger deux boîtes à vache sonores près de mes oreilles, comme je réagissais en les voyant bouger, il en déduisit que j’entendais les beuglements de ses boîtes et donc que je n’étais pas sourde. Mais bien sûr que « j’entendais » puisque je les voyais bien dans mon champ visuel et qu’elles me faisaient tourner la tête à droite et à gauche !!! ».

Mère de deux enfants, Lucie Wetzel est aujourd’hui formatrice en langue des signes, présidente de l’Association de promotion de la LSF au Centre d’examen de Dijon, et intervenante à l’IRTESS, où elle forme des accompagnants éducatif et social sur le handicap sensoriel et les problématiques rencontrées dans la vie quotidienne.

« Inapte à la vie scolaire », Lucie Wetzel, Éditions Baudelaire, 122 pages, 13,50 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage : https://www.editions-baudelaire.com/auteur/lucie-wetzel/inapte-a-la-vie-scolaire