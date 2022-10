Trophées HandiFormelles, retour sur une édition prestigieuse

Le 30 septembre dernier se tenait la 6ème édition des trophées HandiFormelles. Organisés par Handeco et la Fondation Handicap Malakoff Humanis, en partenariat avec l’Agefiph et le musée du Louvre, cette matinée a été l’occasion de découvrir de nouvelles innovations sur le handicap.

Au programme des Trophées HandiFormelles, nous avions :

Une présentation des actualités du secteur du Handicap avec notamment la signature d’une convention de partenariat entre le RESEAU GESAT et HANDECO afin d’accompagner les entreprises via la plateforme de l’inclusion pour leurs achats responsables. La présentation de l’Afnor Spec, un guide de bonnes pratiques sur les achats solidaires à destination des acheteurs.

L’annonce de la réalisation d’un Baromètre 360° du secteur du Handicap 2023 en collaboration avec le Groupe MALAKOFF HUMANIS et l’institut de sondage OPINION WAY.

Une table ronde a pu débattre autour de création d’une filière santé sur le thème « Et si c’était le travailleur en situation de handicap qui prenait soin de notre santé ». Filière santé présentée par HANDECO, le Groupe MALAKOFF HUMANIS TOLSON Consulting, l’Entreprise Adaptée TECH’AIR, AAZ et UGAP Santé.

Enfin la cérémonie de remise des trophées Handiformelles de l’innovation 2022, fût présidée par Pascal Andrieux, directeur général de la FONDATION HANDICAP MALAKOFF HUMANIS.

Et cette année encore, les Trophées HandiFormelles ont été l’occasion de récompenser des acteurs du secteur du Handicap dans les catégories suivantes :

Innovation technologique :

APF Entreprises Montpellier pour sa batterie au lithium

l’ESAT Cap’Lan pour sa fabrication de biscuits anti-gaspi

Innovation sociale :

ANRH et sa formation réparation de vélos.

Innovation digitale :

ANRH de Tours pour la digitalisation des activités de nettoyage

De plus, le prix coup de cœur du jury a été décerné parmi les gagnants des différentes catégories. Ainsi, les spectateurs ont pu choisir en direct leur coup de cœur. Ainsi, cette année, c’est l’ESAT Cap’Lan qui est le chouchou du public.

Enfin, la cérémonie s’est clôturée sur le trophée de l’acheteur solidaire qui, cette année, ont été attribués à 2 acheteurs de chez Enedis : Nathalie Jacquinot et Vincent Simon.

Les HandiFormelles, qu’est-ce que c’est ?

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Handiformelles sont l’occasion de mobiliser employeurs publics et entreprises privées autour des achats solidaires. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un moment privilégier pour échanger, rencontre et présenter les dernières nouveautés en matière de sous-traitance et de services.

A lire aussi



Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH)

Salon Autonomic Grand Ouest de Rennes, 18ème édition