Le 8 octobre, les Jeux Paralympiques s’emparent de la Bastille

A deux ans des Jeux Paralympiques de Paris 2024, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, l’Etat, le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) et la Ville de Paris vous donnent rendez-vous le samedi 8 octobre sur la place de la Bastille, à Paris, pour la première Journée Paralympique.



Un avant goût festif de ce que seront les Jeux Paralympiques de Paris en 2024 !

Le président du Comité international Paralympique, Andrew Parsons, sera présent pour l’occasion. L’illustre place parisienne sera transformée, le temps d’une journée, en un vaste terrain de jeux avec des initiations et des démonstrations sportives spectaculaires.

Autour de la Colonne de juillet, la scène principale vibrera au son des représentations musicales avec de nombreuses prestations d’artistes et l’organisation d’un concert en soirée.



Une journée de Para sport et de fête autour des Jeux paralympiques

Au programme de cette journée gratuite et ouverte à tous :

– Une journée d’exploits sportifs avec :

– des rencontres avec des athlètes paralympiques français et internationaux ;

– des performances sportives exceptionnelles avec des champions paralympiques ;

– des initiations pour le grand public à de nombreuses disciplines paralympiques (cécifoot, tennis fauteuil, basket fauteuil, volley assis, etc.), animées par des Para athlètes ;

– Une journée de fête, rythmée par de nombreuses manifestations culturelles et artistiques…



Entrainements, préparation physique, préparation mentale, sélections…

Faire les Jeux Paralympiques demande une préparation de très haut-niveau. A deux ans de l’ouverture des Jeux de Paris 2024, comme les Para athlètes, préparons-nous à vivre cette compétition exceptionnelle.

Les futurs spectateurs et téléspectateurs des Jeux sont invités à découvrir les Para sports et les Para athlètes pour mieux comprendre et apprécier les futurs exploits qui se joueront sous nos yeux en 2024.

Développer l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap

Cette Journée Paralympique permet de découvrir des sports adaptés à tous les handicaps mais aussi la possibilité d’être orienté vers un club Para accueillant de la Capitale.

